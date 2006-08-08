В правительстве подвели итоги работы белорусской железной дороги за полгода
Премьер-министр Сергей Сидорский потребовал выплачивать премии руководству железной дороги только после достижения заданных показателей работы. По его мнению, железнодорожный транспорт должен работать эффективнее. Необходимо развивать экспорт и оказывать больше услуг для пассажиров.Во главе всего должна быть экономика. В последнее время пассажирооборот снизился, особенно в пригородных поездах. Среди приоритетов дальнейшей работы - обновление подвижного состава, что позволит транспортировать товары белорусского производства в собственных вагонах.