В правительстве подвели экономические итоги первого квартала

Рост ВВП - 10,5%, это лишь на пол пункта меньше, чем запланировано по году.

"Гомсельмаш" в этом году в шесть раз увеличил экспортный аппетит. 1500 комбайнов местного производства ждут в России и на Украине. В прошлом году заводчане отправили за рубеж лишь 250 машин. 200 миллионов долларов - такова общая сумма экспортных контрактов.

Стабильный экономический рост по-прежнему заслуга крупнейших предприятий машиностроения и нефтехимии. На заседании правительства, подводя итоги квартала, излучают сдержанный оптимизм. Выполнены 17 из 19 важнейших параметров социально-экономического развития. Рост ВВП - 10,5%, это лишь на полпункта меньше, чем запланировано по году. А вот по инвестициям не дотянули. Годовое задание - прирост финансовых вливаний на 25%. Пока до этого показателя далеко.

Положительный момент - значительно сократилось количество убыточных организаций - почти на треть. Да и рентабельность существенно выше прошлогоднего показателя. Самым проблемным направлением по-прежнему остается внешняя торговля. За два месяца года отрицательное сальдо в размере 20 миллионов долларов.

Специалисты отмечают рост промышленного производства и выпуска потребительских товаров. Увеличились и денежные доходы населения. Инфляция несколько выше запланированного - 1,5% в месяц.

Причина успешного экономического старта в этом году для специалистов очевидна. Рост цен в мировой экономике большой плюс для традиционно ориентированной на экспорт Беларуси. Впрочем, благоприятные внешние факторы пока удается использовать не в полной мере. Во многом из-за неэффективного управления экономическими процессами на региональном уровне.