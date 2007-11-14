В Правительстве обсуждается ход выполнения инвестиционной программы на 2007 год

Ход выполнения Государственной инвестиционной программы на 2007 год рассматривают сегодня на заседании Президиума Совета министров Беларуси.

На реализацию программы в этом году планируется использовать 1 триллион 300 миллиардов рублей.

За девять месяцев уже введено в строй 147 объектов. До конца года планируется открыть еще 85. Среди них - реконструкция летнего амфитеатра в Витебске и строительство завода по производству газетной бумаги в Шклове. Также речь идет о реконструкции замковых комплексов в Мире и Несвиже, и Оперного театра в Минске. Планируется приступить к строительству третьей очереди комплекса общежитий Барановического государственного университета и реконструкции бассейна в БНТУ.

Всего, в соответствии с Государственной инвестиционной программой, в этом году работы ведутся на 566 объектах. На заседании правительства отметили, что строительство на каждом из них необходимо завершить в нормативные сроки, а лучше и в более короткие, так как речь идет о социально значимых объектах.