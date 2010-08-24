В Правительстве обсудят Госпрограмму развития малых городов Беларуси

Плюсы и минусы выполнения в первом полугодии Госпрограммы обсудят на заседании Президиума Совмина.

В целом социально-экономическое развитие городков в основных сферах деятельности в плюсе. Так, производство промышленной продукции за шесть месяцев возросло на 15,5%. Увеличился и выпуск потребительских товаров.

На предприятиях за счет расширения производства и новых видов продукции создано более 16 тысяч рабочих мест. За первое полугодие в республике появилось около 900 новых малых предприятий. В основном, они занимаются производством промышленной продукции, строительством, а также сельским хозяйством и оказанием транспортных услуг.

Однако, что касается реализации важнейших инвестпроектов в малых и средних городах, то 18 из них еще ждут своего часа.