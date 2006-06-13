В правительстве обсудили вопросы развития производства картофеля на пятилетие

Производство этой культуры в Беларуси должно быть поставлено на научную основу. Так считает премьер-министр Сергей Сидорский. Представляя документ, министр сельского хозяйства Леонид Русак заметил, обновление сортов - серьезная проблема. При их разработке предстоит внедрить новые технологии выращивания. При этом предпочтение - технике отечественного производства. В центре внимания также будет отрасль переработки и модернизация предприятий.