В Правительстве обсудили важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития страны

Приоритетным направлением станет обеспечение роста заработной платы, предлагается также снизить налоговую нагрузку за счет уменьшения отчислений в фонд поддержки сельхозпроизводителей, налогов на недвижимость и приобретение транспорта.

Планка роста экономического развития на следующий год ставится высокая. Поэтому намеченные уже сегодня параметры называют в правительстве "напряженными". При этом существует реальная зависимость от цен на импортные энергоносители. И все же в условиях общемирового финансового и продовольственного кризиса в стране будет проводиться сбалансированная политика по повышение конкурентоспособности экономики. В эксплуатацию введут 213 инновационных предприятий, вырастет и зарплата по стране.

Слушая доклад министра экономики, премьер Сергей Сидорский вспомнил и о предприятиях, которым до сих пор не удалось добиться рентабельной работы. Для решения проблемы он предложил планировать на производствах количество инвестиции на каждого рабочего, учитывать долю инновационного продукта в экспорте. Для экономики Беларуси, которая не имеет богатых природных ресурсов, прогнозировать эти вопросы очень важно.

А финансовые вливания в здравоохранение и образование увеличатся на треть. Продолжится госсподержка существующих соцпрограмм и инвестиционных проектов. При этом доля иностранного капитала в общем объеме должна увеличиться до 13%. В основном, за счет упрощения механизма кредитования, а также более широкого использования возможностей фондового рынка. Правительством поставлена амбициозная задача войти в число 30 стран по созданию благоприятных условий ведения бизнеса.

