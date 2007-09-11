В правительстве обсудили тему снижения энергоемкости ВВП

Финансирование ресурсосберегающих программ в следующем году будет значительно увеличено.

Но предприятиям и организациям не следует рассчитывать только на бюджетные деньги. Необходимо активнее использовать кредитные ресурсы. В первом полугодии в Беларуси сэкономили более миллиона 300 тысяч тонн условного топлива. Однако использование местных источников несколько снизилось. Сегодня Президиум Совмина обсудил ход выполнения заданий по снижению энергоемкости ВВП.



Энергоемкость внутреннего валового продукта в первом полугодии снижена на 12,7%. И это при установленном задании -5% на полугодие и -7-8% на год. Положительный результат достигнут благодаря масштабным мероприятиям по энергосбережению в прошлом году - отметили сегодня на заседании Правительства. Впрочем, есть и недочеты.

Далеко не на всех предприятиях и организациях выполнены мероприятия по энергосбережению. Их финансирование в первом полугодии составило 55 процентов от плана. Этот факт назвали в Правительстве вопиющим. Похоже еще не все руководители считают внедрение энергосберегающих технологий первостепенной задачей.

В концерне "Белгоспищепром" не выполняют доведенные показатели по энергосбережению. Кроме того, в ведомстве до сих пор не согласована отраслевая программа. Премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский подверг критике работу по использованию местных видов топлива. В первом полугодии отмечается отрицательная динамика. Экономить на импортируемых ресурсах за счет местных источников не получается.

Работу в регионах по финансированию энергосберегающих технологий признали неудовлетворительной. Нет претензий лишь к столице. Специалисты в очередной раз заявляют о недостаточном контроле со стороны местных властей.

Лидский район один из лучших в области энергосберегающих технологий. Региону присвоили статус демонстрационной зоны. На внедрение новейших технологий здесь рассчитывают до конца года получить около полутора миллиардов рублей из средств Департамента по энергоэффективности. Деньги будут направлены на реализацию инвестиционных проектов.

В регионе немало примеров экономии ресурсов. На лидской ТЭЦ после технического перевооружения значительно сократили энергозатраты. А через год здесь планируется смонтировать последнюю разработку энергетиков - газотурбоустановки. Это позволит увеличить выработку электроэнергии и полностью обеспечить потребности района.

Уже в следующем году в целом по стране планируется увеличить финансирование ресурсосберегающих программ. Впрочем, предприятиям и организациям следует рассчитывать не только на бюджетные деньги, но и активнее использовать кредитные ресурсы банков. Благо окупаются инвестиционные проекты в области энергосбережения достаточно быстро.

