В Правительстве обсудили строительную отрасль

– В Беларуси готовы проектировать по европейскому стандарту, – заявил на Совмине глава Минстройархитектуры Александр Селезнёв. В строительной отрасли разработаны нормы проектирования, которые соответствуют требованиям Евросоюза. Речь идёт о проектировании железобетонных, металлических, деревянных конструкций, а также жилых общественных, административных и производственных зданий. В правительстве отметили, что особо при нововведениях должны учитываться безопасность сооружений и климатические особенности регионов страны.