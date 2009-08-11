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В Правительстве обсудили строительную отрасль

11 августа 2009 15:44
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– В Беларуси готовы проектировать по европейскому стандарту, – заявил на Совмине глава Минстройархитектуры Александр Селезнёв. В строительной отрасли разработаны нормы проектирования, которые соответствуют требованиям Евросоюза. Речь идёт о проектировании железобетонных, металлических, деревянных конструкций, а также жилых общественных, административных и производственных зданий. В правительстве отметили, что особо при нововведениях должны учитываться безопасность сооружений и климатические особенности регионов страны.
# Экономика

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