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В правительстве обсудили развитие сельского хозяйства и итоги программы возрождения села

16 февраля 2010 13:27
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Программа рассчитана до 2010 года. С 2005 года на поддержку аграрного сектора направлен 21 триллион рублей. Обходиться без дотаций не позволяет низкая рентабельность сельхозорганизаций.

Гарантированное поступление средств на счет дает продукция животноводства. В этом году предстоит переоснастить полтысячи молочно-товарных ферм, мехдворов и зерносушильных комплексов страны. На эти цели пойдет полтора триллиона рублей. В агрогородки будут преобразованы почти три сотни населенных пунктов. В правительстве считают, что с учетом поддержки недостатки в работе отдельных хозяйств недопустимы.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:
– Программы, которые мы приняли, в целом, реализовываются, в том числе и  по перерабатывающей промышленности. Оказывается существенная помощь в проведении массовых полевых работ. Но стоит отметить, что финансовое состояние агропромышленного комплекса и особенно его центрального звена – сельского хозяйства,  остается сложным. Поэтому разработана концепция развития сельской территории на следующую пятилетку.

# Экономика

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