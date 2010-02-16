В правительстве обсудили развитие сельского хозяйства и итоги программы возрождения села

Программа рассчитана до 2010 года. С 2005 года на поддержку аграрного сектора направлен 21 триллион рублей. Обходиться без дотаций не позволяет низкая рентабельность сельхозорганизаций.

Гарантированное поступление средств на счет дает продукция животноводства. В этом году предстоит переоснастить полтысячи молочно-товарных ферм, мехдворов и зерносушильных комплексов страны. На эти цели пойдет полтора триллиона рублей. В агрогородки будут преобразованы почти три сотни населенных пунктов. В правительстве считают, что с учетом поддержки недостатки в работе отдельных хозяйств недопустимы.

Иван Бамбиза, заместитель премьер-министра Республики Беларусь:

– Программы, которые мы приняли, в целом, реализовываются, в том числе и по перерабатывающей промышленности. Оказывается существенная помощь в проведении массовых полевых работ. Но стоит отметить, что финансовое состояние агропромышленного комплекса и особенно его центрального звена – сельского хозяйства, остается сложным. Поэтому разработана концепция развития сельской территории на следующую пятилетку.