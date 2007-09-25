В Правительстве обсудили проект модернизации фондов белорусской энергосистемы

Не допустить существенного роста тарифов. Такую задачу перед энергетиками поставили в правительстве, рассмотрев государственную комплексную программу по модернизации основных производственных фондов энергетической системы.

Внедрение современных технологий в отрасли пойдет ускоренными темпами, это позволит снизить издержки и повысить эффективность. На финансирование госпрограммы планируется направить почти 10 миллиардов долларов. Износ производственных фондов энергосистемы будет снижен почти на 15%.

Использование местных, нетрадиционных и возобновляемых источников энергии - один из главных приоритетов. Всего к 2010 году специалисты рассчитывают сэкономить 7,5 миллионов тонн условного топлива.

Напомним, в прошлом году в Беларуси была принята и действовала аналогичная госпрограмма, рассчитанная до 2010 года. В ее рамках за прошедшее время модернизированы Лукомльская ГРЭС, Барановичская ТЭЦ, Белорусская ГРЭС и мини-ТЭЦ "Северная" в Гродно.

Вместе с тем новые экономические условия потребовали пересмотра подходов в области энергетики. В госпрограмму вносятся корректировки. Разработанные мероприятия позволят повысить уровень энергобезопасности страны.

Через 3 года энергоемкость ВВП должна снизиться не менее чем на треть. Использование местных видов энергии предстоит увеличить до 20,5% от общей потребности республики в котельно-печном топливе. Проектом новой редакции концепции энергобезопасности определены и более высокие темпы роста потребления электроэнергии.

