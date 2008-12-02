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В правительстве обсудили подготовку к посевной 2009-го года

02 декабря 2008 17:54
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В следующем году аграрии хотят собрать не менее 9-ти миллионов 400-т тысяч тонн зерна. Такое заявление сделал Министр сельского хозяйства Семен Шапиро во время заседания Президиума Совмина. Кроме того, речь идет еще и о свыше 9-ти миллионов тонн картофеля, четырех миллионов сахарной свеклы и более двух миллионов овощей. Для реализации столь смелых прогнозов белорусскому сельскому хозяйству надо 5,3 триллиона рублей: необходимо обеспечить хозяйства минеральными удобрениями, средствами химзащиты, семенами и нефтепродуктами. А вот резкое снижение цен на удобрения позволит сэкономить средства на проведение сельхозработ.
# Экономика

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