В правительстве обсудили планы социально-экономического развития страны на 2007 год

Совет министров планирует, что главный показатель роста экономики - ВВП - составит 8-9%. А инфляция снизится - до 6-8%.

Об этом сообщил глава экономического ведомства Николай Зайченко. В следующем году предполагается увеличить производство промышленной продукции почти на 8%, сельского хозяйства - на 6-7%. А выпуск потребительских товаров должен возрасти примерно на 9%.

И сегодня же в Совмине обсуждали проект бюджета-2007. Министр финансов Николай Корбут, представляя документ, назвал его весьма сбалансированным. Основной источник доходов - по-прежнему налог на добавленную стоимость, на прибыль и подоходный. В следующем году налоговую нагрузку сократят. За счет отмены чрезвычайного налога, а также отчислений в государственный фонд содействия занятости.