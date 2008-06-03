В Правительстве Беларуси обсудили подготовку народного хозяйства страны к работе в осенне-зимний период

В первую очередь говорили об энергоносителях. Уже сейчас в стране увеличен объем работ по замене теплосетей. К 1 сентября будут разработаны резервные варианты тепло и электроснабжения на случай аварий или перебоев с поставками энергоносителей. "Белтрансгаз" и "Газпром" ведут переговоры о перераспределении поставок голубого топлива. В случае холодной зимы подачу газа в декабре и январе планируется увеличить на 320 миллионов кубических метров.