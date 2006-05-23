В повестке дня сессии Совета Республики

Совет Республики Национального собрания сегодня рассмотрит проекты законов о занятости населения и транспортно-экспедиционной деятельности.

В соответствии с внесенными президиумом Совета Республики дополнениями в повестку дня сессии на рассмотрение парламентариев предлагается вынести проекты законов о внесении изменений и дополнений в законодательство Беларуси по вопросам образования и в кодексы по вопросам совершенствования порядка исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности.

Членам Совета Республики будет предложено также обсудить проекты законов о ратификации межправительственных соглашений и принять к сведению Декрет Президента Республики Беларусь "О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Парка высоких технологий".