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В повестке дня сессии Совета Республики

23 мая 2006 06:00
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Совет Республики Национального собрания сегодня рассмотрит проекты законов о занятости населения и транспортно-экспедиционной деятельности.

В соответствии с внесенными президиумом Совета Республики дополнениями в повестку дня сессии на рассмотрение парламентариев предлагается вынести проекты законов о внесении изменений и дополнений в законодательство Беларуси по вопросам образования и в кодексы по вопросам совершенствования порядка исполнения наказаний и иных мер уголовной ответственности.

Членам Совета Республики будет предложено также обсудить проекты законов о ратификации межправительственных соглашений и принять к сведению Декрет Президента Республики Беларусь "О внесении изменений в состав Наблюдательного совета Парка высоких технологий".

# Экономика

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