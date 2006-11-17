В Поставах пройдет областной фестиваль-ярмарка "Дажынкi"

Лучшие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия впервые в Витебской области соберутся в канун своего профессионального праздника, чтобы подвести итоги уходящего года и определить задачи на следующий. В областном соревновании лидерами стали Оршанский, Лиозненский, Верхнедвинский, Витебский и Полоцкий районы. На региональных "Дажынках" состоится церемония награждения лучших работников и коллективов агропромышленного комплекса. Им будут вручены денежные премии, дипломы и благодарственные письма. Завершится праздничный день концертом мастеров искусств Преддвинья.