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В Поставах пройдет областной фестиваль-ярмарка "Дажынкi"

17 ноября 2006 09:40
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Лучшие сельскохозяйственные и перерабатывающие предприятия впервые в Витебской области соберутся в канун своего профессионального праздника, чтобы подвести итоги уходящего года и определить задачи на следующий. В областном соревновании лидерами стали Оршанский, Лиозненский, Верхнедвинский, Витебский и Полоцкий районы. На региональных "Дажынках" состоится церемония награждения лучших работников и коллективов агропромышленного комплекса. Им будут вручены денежные премии, дипломы и благодарственные письма. Завершится праздничный день концертом мастеров искусств Преддвинья.
# Экономика

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