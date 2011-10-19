В последний день допсессии объем торгов по доллару был значительно меньше, чем за предыдущие две недели

Сдержанно. Именно так в последний день на допсессии вели себя участники торгов. И продавцы, и покупатели, можно сказать, замерли в ожидании.

За сутки до выхода на единый курс белорусского рубля объем валютных торгов был значительно меньше, чем за последние две недели.

Александр Готовский, кандидат экономических наук:

Пока объёмы сокращаются, потому что экспорты хотят увидеть положительную динамику по объединению сессий и уже торговать полным объёмами валют без потерь. Я думаю, что за день-два ситуация должна проясниться, все должны более-менее понять, что она стабилизируется, и таких резких колебаний валютного курса уже не должно быть в ближайшее время. И ожидается, что этот курс всё-таки должен снижаться.

Экономистам вторит рынок. Курс доллара на дополнительной сессии сегодня снизился на 100 рублей. Он составил 8 790. Российский тоже пошел вниз — до 283 белорусских. Подешевел и евро — 12 160. Выход на единый курс, запланированный правительством на завтра, избавит от неопределенности и сделает финансовый рынок более прозрачным. Тем более, если Нацбанк будет придерживаться жесткой монетарной политики — не допускать излишнего «вброса» белорусской налички.

Михаил Чепиков, экономист:

Действия монетарной политики в силу различных обстоятельств в любых странах, в том числе и в нашей, действуют на экономику с лагом примерно в три-четыре месяца. Единый курс всё равно лучше, чем множественные курсы, это больше определённости. И это больше возможностей влиять на этот курс со стороны правительства с той точки зрения, что предложение экспортёров с их валютной выручкой на такой рынке увеличится.

Национальный банк отменяет границы колебаний стоимости валют и приоритеты при покупке иностранных денег. После определенности с курсом рубля можно ожидать и спада инфляции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».