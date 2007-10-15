В помощь индивидуальным предпринимателям

В Беларуси упрощаются условия создания индивидуальными предпринимателями частных унитарных предприятий. Соответствующий указ подписал 15 октября Президент Беларуси.

Так, индивидуальный предприниматель сможет при формировании уставного фонда предприятия вносить в качестве не денежного вклада товары, которые были ввезены до даты госрегистрации унитарного предприятия, без их таможенного оформления и уплаты таможенных платежей.

Кроме того, для индивидуальных предпринимателей, а также для организаций, занимающихся розничной торговлей и оказанием услуг общественного питания, с численностью работников не более 5 человек, упрощается система налогообложения. В качестве налоговой базы им устанавливается не валовая выручка, а валовой доход, что позволит снизить налоговую нагрузку.

