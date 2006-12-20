В поле зрения правоохранителей лесхозы

В системе Министерства лесного хозяйства обнаружены 54 преступления, связанные с коррупцией. Республиканская прокуратура огласила результаты проверки, проведенной в Минлесхозе и подведомственных ему организациях.

Правоохранительные органы зафиксировали факты злоупотреблений при заготовке леса, случаи хищения, служебных подлогов и получение взяток должностными лицами лесхозов.

Наиболее неблагоприятная обстановка сложилась в лесхозах Витебской области. В этом регионе больше, чем в других заведено уголовных дел коррупционной направленности. В ходе комплексной ревизии обнаружены факты незаконной поставки древесины, завышение цен в ходе проведения тендеров и злоупотребление служебными полномочиями. Уголовные дела заведены в основном на руководителей лесозаготовительных организаций, лесничеств и лесхозов страны. В самом же ведомстве случаев привлечения к уголовной ответственности должностных лиц не зафиксировано.