В погоне за квадратными метрами

Впервые в Беларуси пройдет открытый аукцион по продаже квартир. Торги состоятся в Минске.К участию в аукционе допускаются физические лица - граждане Беларуси. Всего на продажу предлагается 19 квартир без отделки, расположенных в доме №49 по улице Притыцкого. Начальная цена лотов - в пределах 930 долларов в эквиваленте за 1 кв.метр. Уже подано более ста заявок. Всего по этому дому до 22 августа планируется провести четыре аукциона по свободной продаже более 100 квартир.