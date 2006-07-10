В подмосковных Химках хвалят белорусский товар

Около сорока предприятий Беларуси представили свою продукцию на ярмарке, которая проходит в подмосковном городе Химки. Белорусские производители предлагают швейные изделия, трикотаж, обувь, кожгалантерею, сувенирную продукцию, товары для дома и кондитерские изделия. Об этом сообщили в посольстве Беларуси в России. Ярмарки белорусских товаров в городах Подмосковья и, в частности, в Химках уже стали традиционными. Они пользуются большой популярностью у местных жителей, которые отмечают оптимальное соотношение цены и качества белорусской продукции.