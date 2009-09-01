В Пинске автомобильное масло меняют бесплатно

Бесплатно поменять автомобильное масло могут водители в автобусном парке № 3 города Пинска.

При этом платой за услугу является сама отработанная жидкость, которая после слива используется здесь в качестве котлового топлива.

Такой необычный пример бережливости привел председатель горисполкома Александр Гордич на открытии областного семинара, посвященного экономии топливно-энергетических ресурсов. Представители разных районов посетили несколько предприятий города и округи и оценили творческий подход к выполнению требований Директивы № 3 Президента Беларуси.

За семь месяцев года в области расход топливно-энергетических ресурсов сократился на 4,6 процента при задании минус 13 процентов. Чтобы достичь намеченного рубежа, большинству районов следует перенять положительный опыт, пишет «Рэспублiка».