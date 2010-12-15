В первом полугодии 2011 года Комитетом государственного контроля запланировано на 6 000 проверок меньше

Проверок станет меньше, все они будут обоснованными. Комитет госконтроля обнародовал координационный план контрольной деятельности на первое полугодие 2011 года.

Основной вектор — снижение беспричинных визитов надзорных органов на предприятия. Так, на предстоящие 6 месяцев проверок запланировано почти на 6 000 меньше. При этом собственно Комитет будет осуществлять чуть более 1,5% контрольных мероприятий, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Основная часть ляжет на налоговые органы. Кроме того, как отметил Глава государства на Всебелорусском народном собрании, проверки не должны подменять собой мониторинг и аналитику.

Данута Рыжикова, начальник отдела координационной деятельности контролирующих (надзорных) органов Комитета государственного контроля:

Задача, поставленная Главой государства, несомненно будет выполнена. Задача по упорядочению контрольной деятельности касается всех контролирующих органов. И если какие-то нарушения имели место, то мы еще более ужесточили контроль за нарушениями в деятельности контролирующих органов. Координационный план на сегодня включает 31,1 тысяч субъектов. Вместе с тем, эта цифра на 15% меньше, чем за первое полугодие 2010.