В Пекине обсудят сотрудничество Беларуси и Китая

18 января здесь пройдет 8-ое заседание белорусско-китайской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.Белорусскую делегацию возглавляет председатель Комитета Госконтроля Зенон Ломать. В центре внимания - состояние и перспективы развития торгово-экономических отношений между двумя странами. Стороны рассмотрят вопросы, связанные с проектом реконструкции Минской ТЭЦ-2, выделением правительством КНР льготных кредитов для финансирования двусторонних проектов. Речь также пойдет о создании совместных производств автомобилей, тракторов и кормоуборочных комплексов в KНP и сотрудничестве минского "Горизонта" с китайскими компаниями по производству бытовой техники. По итогам заседания стороны намерены подписать меморандум. Наша делегация также примет участие в официальных мероприятиях по случаю 15-летия установления дипломатических отношений между Беларусью и Китаем.