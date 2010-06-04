В Парламенте одобрили законопроекты о косвенных налогах, о сертификации продукции, о ветеринарно-санитарных нормах

Беларусь-Россия-Казахстан: работа по новым – единым правилам. Белорусские депутаты ратифицировали ряд соглашений, которые приводят к общим стандартам экономическую жизнь таможенной тройки.

В частности, парламентарии одобрили законопроекты о косвенных налогах, о сертификации продукции, о ветеринарно-санитарных нормах. Принятие тремя государствами этих общих правил позволит в будущем избежать таких неприятных ситуаций как молочные войны, а также окончательно разобраться с вопросом якобы некачественного белорусского фарфора. Документы должны быть ратифицированы тремя участниками Таможенного союза до 1 июля текущего года.

Виталий Бусько, член постоянной комиссии по международным делам и связям с СНГ:

– Момент, который вызывал сложность – это признание сертификатов и аккредитаций. Сложность была в том, что у каждой из стран были свои системы, например, в Беларуси – государственная, в России – региональная. Подписанное соглашение позволит свести до минимума эти проблемы, мы уже не будем зависеть от регионов, т.е. сертификация нашей лаборатории будет действовать на территории всего пространства, то же самое и с российской.