В обозримом будущем Беларусь не будет заниматься переработкой на своей территории отработанного ядерного топлива

Эксперты обсуждали сегодня в Минске вопросы экономической безопасности страны и то, какими способами в условиях мирового энергетического кризиса решать проблему энергоресурсов.

Создав собственную систему атомной энергетики, Беларусь на своей территории не будет заниматься переработкой отработанного ядерного топлива. Об этом заявляют в Национальной академии наук. Ежегодная потребность Беларуси в электроэнергии растет. И к 2020 году составит 47 миллиардов киловатт часов. По экономичности и эколологичности мир пока не знает альтернативы атомным электростанциям, – утверждают ученые. Однако, возможно сделать эти объекты еще более безопасными. Белорусские атомщики вместе с зарубежными коллегами займутся разработкой реакторов будущего – четвертого поколения.

До этого конца года в стране определятся с площадкой для отечественной АЭС и выберут подрядчика на строительство. А уже со следующего МАГАТЭ откроет новую трехлетнюю программу технического сотрудничества с Беларусью. Бюджет проекта более двух миллионов долларов. Средства будут направлены на подготовку белорусских специалистов в сфере ядерной энергетики.