В областных центрах проведут эксперимент по снижению потребления энергии в быту

В квартирах жилых домов специалисты Минэнерго заменят лампы накаливания на энергосберегающие. Таким образом, жители получат возможность значительно снизить расход электроэнергии. В каждой области выбрано по одному многоквартирному дому, который оборудован автоматизированной системой контроля и учета электроэнергии. Сегодня эксперимент, с участием представителей Минэнерго, "Белэнерго" и российской компании "Космос", начнется в одном из домов Витебска. Через месяц специалисты определят полученный эффект.