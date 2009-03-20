В нынешнем году Армения просит у Беларуси уже полсотни лифтов

Могилевлифмаш увеличивает поставки своих подъемников на новостройки Еревана.

Выиграть тендер нашим поставщикам помогли новые энегосберегающие модели, которые уже выпускает предприятие. Это и позволяет заводу не снижать производственную планку. На 2009-й год здесь запланирован рекордный выпуск – 9 тысяч лифтов.

6 из 36. Это не схема спортлото. Это значит, что из 36 лифтов, которые могилёвский завод поставил в прошлом году в Армению, каждый шестой - энергосберегающий. Экономная новинка позволила отечественным лифтостроителям выиграть у конкурентов тендер на поставку лифтового оборудования в эту страну. В нынешнем году Армения просит уже полсотни лифтов.

В качестве белорусских лифтов уже не сомневается даже самый искушённый зарубежный потребитель. А когда качественные лифты стали ещё и экономичными, заказы и вовсе выросли. Эти модели, к примеру, экономят в месяц до 25% электроэнергии. От производства шикарных, но дорогостоящих моделей на Могилёлифтмаше временно отказались. Сегодня здесь в чести иные стандарты – социально ориентированные. На разработку новых моделей потребовались минимальные сроки. Оправдал себя научно-технический центр предприятия. Ловкость ума, и никакого промышленного шпионажа -шутят на Могилёлифтмаше.

Молодо, не значит – зелено. В конструкторском бюро завода это доказали. В портфеле заказов предприятия заявки от Азербайджана, Грузии, России и Украины. Соотношение цена-качество устраивает всех.

С этой формулой конструкторы успешно справляются. Потому завод не сбавляет темпов. Ежемесячно с конвейера сходит до 700 лифтов. А к концу года и вовсе обещали 9-тысячный подъёмник выпустить.

