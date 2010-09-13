В нижней палате Парламента определились, как Беларусь заработает и на что потратит в 2011 году

Бюджет-2011 Парламент утвердил в первом чтении и окончательное решение депутаты готовы принять уже в самое ближайшее время. А это значит, что планы на будущий год бизнесмены смогут строить задолго до новогодних праздников.

Проект главного финансового документа уже назвали рубашкой на вырост. В нем заложены все потенциальные экономические риски, в том числе возможный рост цены на газ. Так что, продолжая иносказательный тон, рубашка не окажется тесной в любом случае. Еще на 700 миллиардов рублей, как ожидается, сократится налоговое бремя. Эту сумму предприятия смогут потратить на собственные нужны и на повышение зарплат сотрудникам.

Глава комиссии Палаты представителей по бюджету, финансам и налоговой политике. И в эту горячую пору только открывшейся пятой сессии ему было трудно найти время на съемочную группу СТВ. Александр Антоненко говорит, что и сегодня, пускай пятница, уйдет домой только поздно вечером. Бюджет в первом чтении приняли, но технические правки на заседаниях обсуждают почти круглосуточно. Оно и не мудрено. Это только для обывателя бюджет как что-то абстрактное. Для него это целых три тома «прозы о главном». Как-никак кошелек государства. Но то же самое и с собственным. Оказалось привычка бюджет распределять – почти врожденная.

От смешного мы быстро перешли нет, не к грустному, а к серьезному. Хотя именно так, говорит Антоненко, некоторые СМИ и пытаются подать бюджетные темы вроде российского газа. Но даже самый худший вариант для нас таковым не станет – в крайнем случае, говорит депутат, отдельные статьи бюджета просто перераспределят. Но в эти статьи точно не войдут ни, к примеру, зарплаты, ни коммунальные платежи.

Еще две топовые темы в критических кругах – дефицит бюджета и внешние займы. Мол, первый большой, а вторые большие. Но Антоненко на примерах объясняет: волк, которым белорусов пытаются напугать, на самом деле мал и худ. Дефицит бюджета в этом году перекроют за счет профицита прошлых лет. Все-таки мы уже давно начали экономить. Но, чтобы уже к 2015 снизить дефицит до 1,5% – резервы у нас есть – убежден Антоненко. У нас – это у каждого. Энергоемкость и материалоемкость – это когда про свет и воду думают и дома, и на работе.

Впрочем, выяснилось, что экономит депутат Антоненко по жизни. Даже на бензине – на работу ходит пешком. А одевается нынче во все отечественное. Он ведь напрямую заинтересован в том, чтоб белорусский экспорт к 2015, как и планируется, вырос ровно в два раза. И вполне представляет, каким образом.

В бюджете следующего года только на инновационную технику запланировано 90 миллиардов рублей. Это намного больше, чем в этом году. Но и результата ждут серьезного. Впрочем, пример для примера депутат нашел тут же. От повышения качества он тут же переходит к повышению зарплат – в сентябре ноябре они уже вырастут, и в следующем году бюджетом предусмотрено повышение еще на 8%. Но вот, говорит Антоненко, тут понимать надо, куда уходят деньги.

Александр Антоненко, председатель Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Республики Беларусь по бюджету, финансам и налоговой политике:

– Повышение не должно уйти в доллары, чулки, матрасы… Желательно, чтоб они ушли в наши белорусские товары. Чем мы больше вкладываем в наши отечественные товары, тем больше получает наша промышленность, тем больше она имеет возможность снижать свои затраты, модернизировать производство.



Александр Лапусто, главный врач Солигорской центральной районной больницы:

– Львиная доля – примерно 64% – это заработная плата и налоги, примерно 10% – медикаменты, примерно 5% - питание и 10-11% – коммунальные услуги.

Еще около 10 у него остается на новое оборудование, ремонт и транспортные расходы. В свои же доходы главврач Солигорской больницы тоже записал немало – 2 миллиарда в год за платные услуги. Правда, деньгам уже давно поставил свой диагноз, не зря на столе книга одесского юмора.

Александр Лапусто:

– К деньгам нужно относиться только с юмором! Серьезно у нас нужно относиться только к здоровью.

Мы шли по новым коридорам, обсуждая будущий бюджет, а доктор Лапусто искал дерево, чтобы постучать – мол, в первом чтении принят, так вот, чтобы и остальные прошли так же удачно. Главврач конечно в курсе – главный финансовый документ страны на следующий год обещает увеличить расходы на здравоохранение, образование и социальный блок. Причем на целых 40%!

Сам врач-травматолог с грустью вспоминает, как до покупки компьютерного томографа проблему пациента без сознания приходилось угадывать с помощью снимков и невромолоточка. Теперь все видят сразу и не как на ладони, а в 3D. Впрочем, нового оборудования в этой больнице мы увидели еще немало. В поисках подвоха решили спросить о зарплате. Но не тут-то было.

Корреспондент СТВ:

– Мы постоянно слышим о том, что у врачей маленькие зарплаты!

Врач Солигорской центральной районной больницы:

– Кто вам сказал? У нас большая!

Корреспондент СТВ:

– Вам повезло.

Александр Лапусто:

– Анекдот такой есть: работаешь на одну ставку – жить невозможно. На две – некогда. Поэтому мы все работаем на полторы!

Шутки шутками, а с 2011 года и правда, работать можно будет столько же, а получать еще больше. Зарплаты врачей и педагогов по сравнению с 2010 вырастут на 25%. Главврач конечно не нарадуется, но и расслабляться не собирается. Как говорится, не бюджетом единым. К примеру, это лечебно-диагностическое отделение единственное такое в Минской области. Ремонта оно не видело лет 11, теперь же все оборудование собрали в одном месте и работают круглосуточно. Очереди пропали, а спасибо за это доктор Лапусто говорит руководству района и города. Они одолжили денег. А после больница их просто вернула

Александр Лапусто:

– Финансы – это не только такая жесткая позиция, что они есть – работаем, их нет – не работаем. Это еще и в какой-то степени политика, нужно уметь маневрировать.

Еще фееричнее маневрирует главврач в теме молодых специалистов. Это еще одна, но особо приятная статья бюджета. Только в этом году из солигорского региона в медицинские вузы поступили 36 человек. А цифра молодых, которые устроились в эту больницу в 2010 году и вовсе потрясает.

Александр Лапусто:

– 32 врача и 111 медсестер! В следующем году хотим не меньше 30 врачей.

Он рассказал, как правильно закупать медикаменты, чтобы все было – лучше летом, тогда заводы делают скидки, и что в его операционных, а вместо плановых пяти их целых 8 построили, даже воздух особый. Меняется 5 раз в минуту. Такая очистка воздуха дорога, но необходима. Как и спортзал на месте старых кресел актового зала. Доктор Лапусто и сам частенько сюда захаживает. Чтобы в который раз повторить свой главный жизненный и финансовый тезис.

Александр Лапусто:

– Главное идти и не упасть!



А этот человек самостоятельно уже изучил проект бюджета на следующий год. Кстати, в этом году принимается документ так рано – не под бой курантов, как обычно, а в начале осени – с тем, чтобы свои бюджеты успели грамотно составить тысячи предпринимателей по всей стране. Но особое внимание финансист, экономист, а ныне бизнесмен Сергей Христофоров, понятно, уделил изменениям в налоговый кодекс.

Сергей Христофоров, директор частного унитарного предприятия:

– Положительный момент – это то, что мы перешли платить налог раз в квартал. Если посмотреть все платежи сейчас саккумулировать деньги раз в квартал проще, чем ежемесячно. Бывают моменты, когда заказ сдается, а потом долго приходится ходить и выбивать свои кровные деньги. Реально, тогда планировать тяжело.

Проект с изменениями в налоговый кодекс предусматривает отмену сразу пяти платежей. Это местные налог на услуги и сбор на развитие территорий, плюс три платежа в составе экологического налога. Налог на прибыль теперь можно будет платить ежеквартально, а авансовые платежи по НДС и акцизам отменят. Сергей говорит все это ему, конечно, поможет, но один «законный» вопрос по НДС встал ребром и перешел в убытки. Из-за российских партнеров.

Сергей Христофоров:

– Мы отгружаем туда с нулем, а россияне вовремя подтверждение об уплате НДС не присылают. Проходит два месяца, и я плачу НДС. Т.е. я попадаю на НДС еще, хотя я экспортируя продукцию обязан ее отпустить с нулевой ставкой НДС. У них там бардак, по-другому и не назовешь, и они просто не хотят этого делать.

Эксклюзивная мебель Сергея после такого оказалась в неудобном положении. На европейском рынке ее итак достаточно, для Беларуси – дороговато, Россия – странный партнер. Но бизнесмен Христофоров не из робкого десятка. Он лихо раскладывает бюджет своего ЧУПа…

Сергей Христофоров:

– Аренда – порядка 3 тысяч, зарплата – 6 тысяч и затраты на содержание – порядка 2-3 тысячи.

А дальше везет нас на производство. По дороге выясняется, планов множество…

Сергей Христофоров:

– Я давно вынашиваю идею создать хороший завод. Я нашел людей, это крупная турецкая алюминиевая компания, с которой были проведены переговоры. И их заинтересовало вложить деньги в нашу страну. Предприятие будет ориентировано только на экспорт – Турция, вся Европа, Россия. Переговоры шли и интерес у них был только такой – поставить здесь завод. Сказали: «В нашей стране спокойно, здесь мы под защитой, здесь можно хоть какую-то правду найти». В России правды вообще не найдешь. Т.е. там как бы все красиво, но если пришли к тебе рейдеры, завтра твоего предприятия нет. У них уже был такой опыт.

Сейчас переговоры с турками на стадии подготовки инвестиционного договора. Но это не единственная лепта Христофорова в общее дело под названием госбюджет. Не так давно он стал официальным дистрибьютором одной американской компании. Его работники научились обливать искусственным камнем любые поверхности. Не только банально раковины, но вскоре и светильники, и статуи, и даже посуду. Казалось бы мелочь, а на самом деле такая приятная.

Сергей Христофоров:

– Это, фактически, импортозамещение. В Беларуси ничего подобного нет. Мы это уже, мало того, что производим, так мы его доусовершенстсвовали своими навыками и мозгами, довели до ума и еще придумали ноу-хау и сейчас у нас американцы учатся по некоторым позициям, как это делать.

Наталья Копотева, Андрей Сержантов, Николай Сенчило на неделе о маленьких личных победах в большом бюджетном деле.