В некоторых средствах массовой информации активно муссируются слухи о возникшем в провинции дефиците

В ранг дефицитных причисляются молочные и колбасные изделия, детское питание и даже соль. В самой же провинции о проблеме и не слышали.

О соляном дефиците в Костюковичах и не слышали. Как, впрочем, и о любом другом. В провинциальных магазинах давно привыкли к минимальным стандартам. 30 видов колбасных изделий, столько же молочной продукции, 7-8 наименований детского питания.

В Костюковичском районе три торговые организации. Это не считая частников. Перебоев в торговле не испытал никто. Даже умудрились найти золотую середину в схеме закупки товаров. Чтоб и клиентам хватало, и на прилавках продукция не залеживалась. Просроченным товаром много не наторгуешь.

В книге замечаний и предложений большинства магазинов – сплошные благодарности. За тактичное обслуживание и изобилие товаров. Даже в сельских торговых точках полки заполнены продукцией.

О недостатке соли не знают не только люди провинции, но и животные. Для коров соль такое же лакомство, как для ребенка – шоколад. На стадо в 170 голов ежедневно выделяется до 50 килограммов этого продукта.

А вообще некоторый рост спроса на соль в провинции иногда возникает. Но это ближе к осени, под сезон консервации. Местная торговля не опасается и этого. В райпотребсоюзах запасов хватит.