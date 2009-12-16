В наступающем году количество проверок по сравнению с 2008 годом уменьшится более чем вдвое

Об этом сообщил сегодня в Минске председатель Комитета госконтроля Беларуси Зенон Ломать.

В первом полугодии проверок будет менее 37 тысяч. Причем, проведут их не только Комитет госконтроля, но и другие надзорные органы. Беспокоить организации будут не чаще одного раза в год. За десять дней до начала проверки придет так называемый «чек-лист» с контрольными вопросами.

Зенон Ломать, председатель Комитета государственного контроля Республики Беларусь:

Если человек хочет работать хорошо – он будет интересоваться. К примеру, товарищ из фирмы МММ узнал, что на май у него проверка назначена. Он же начнет готовиться, наводить порядок. Это же прекрасно.