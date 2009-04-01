В налоговых начали принимать электронные декларации

С 1 апреля использовать электронное декларирование смогут все желающие, в том числе юрлица, физлица, ИП, которые хотят воспользоваться электронным способом подачи деклараций. До этого система электронного декларирования для юридических и физических лиц в республике находилась в опытной эксплуатации. Об этом сообщили БЕЛТА в Министерстве по налогам и сборам Беларуси.

Для работы с системой электронного декларирования плательщикам необходимо выполнить ряд процедур. В частности, нужно зарегистрироваться в качестве абонента удостоверяющего центра, то есть Информационно-издательского центра по налогам и сборам, который располагается в Минске по проспекту Машерова, 7. Начиная с 1 апреля этот центр будет выдавать абоненту аппаратный носитель ключевой информации, диск с программным обеспечением для работы с электронно-цифровой подписью, а также комплект других документов (договор, карточку открытого ключа удостоверяющего центра, акт выполненных работ). Услуги центра платные.



Затем следует установить программное обеспечение. Для работы с электронным декларированием плательщик должен иметь компьютер с доступом в Интернет. После того как требуемое программное обеспечение будет установлено на компьютере, пользователь может осуществлять подготовку и передачу в налоговые органы электронных налоговых деклараций. Уведомление о результате приема электронной налоговой декларации на портале МНС плательщик будет получать через несколько минут после отправки. На следующий день он получит уведомление о ее приеме от налогового органа по месту постановки на учет.



Министерство по налогам и сборам Беларуси намерено постоянно проводить семинары и учебу по работе с электронным декларированием, кроме этого будет работать горячая линия для консультаций плательщиков.

