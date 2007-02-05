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В Национальной Академии Наук разработали новые модели теплогенераторов

05 февраля 2007 12:03
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Новые приборы, работающие на местных видах топлива, могут применяться как для сушки зерна и древесины, так и для обогрева помещений.

Первые партии таких теплогенераторов поступят в хозяйства уже в этом году. Воздухонагреватели на местных видах топлива - еще одна разработка специалистов. Все эти проекты создают в рамках государственной Программы  возрождения и развития села. В настоящее время первые опытные образцы агрегатов проходят испытания.

Тем временем руководство столицы ужесточает требования к выполнению программы по энергосбережению. Сэкономить планировали около 16% топливно-энергетических ресурсов. Справились с заданием не все столичные предприятия, между тем, в районах в целом показатели неплохие.

# Экономика

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