В Национальной Академии Наук разработали новые модели теплогенераторов

Новые приборы, работающие на местных видах топлива, могут применяться как для сушки зерна и древесины, так и для обогрева помещений.

Первые партии таких теплогенераторов поступят в хозяйства уже в этом году. Воздухонагреватели на местных видах топлива - еще одна разработка специалистов. Все эти проекты создают в рамках государственной Программы возрождения и развития села. В настоящее время первые опытные образцы агрегатов проходят испытания.

Тем временем руководство столицы ужесточает требования к выполнению программы по энергосбережению. Сэкономить планировали около 16% топливно-энергетических ресурсов. Справились с заданием не все столичные предприятия, между тем, в районах в целом показатели неплохие.