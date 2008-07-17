В Национальной Академии Наук Беларуси представят Концепцию программы научного сопровождения строительства АЭС

Документ подготовил объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны". Он содержит рекомендации по организации строительства, оснащению и обеспечению безопасности на будущей АЭС. Кроме того, отражено, каким образом будет вестись утилизация и захоронение радиоактивных отходов. Если документ будет утвержден, специалисты приступят к наполнению программы конкретными проектами. По данным МАГАТЭ, сегодня атомные электростанции работают в 30 странах мира, в том числе США, Франции, Японии, России, Германии и Бельгии. На их долю приходится 16% всей мировой электроэнергии. По подсчетам специалистов, к 2030 году число АЭС в мире вырастет на 60%.