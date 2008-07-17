Прямой эфир

В Национальной Академии Наук Беларуси представят Концепцию программы научного сопровождения строительства АЭС

17 июля 2008 07:55
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Документ подготовил объединенный институт энергетических и ядерных исследований "Сосны". Он содержит рекомендации по организации строительства, оснащению и обеспечению безопасности на будущей АЭС. Кроме того, отражено, каким образом будет вестись утилизация и захоронение радиоактивных отходов. Если документ будет утвержден, специалисты приступят к наполнению программы конкретными проектами. По данным МАГАТЭ, сегодня атомные электростанции работают в 30 странах мира, в том числе США, Франции, Японии, России, Германии и Бельгии. На их долю приходится 16% всей мировой электроэнергии. По подсчетам специалистов, к 2030 году число АЭС в мире вырастет на 60%.
# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
16 июля 2008 17:53

Утвержден перечень продукции, экспорт которой может быть временно ограничен или запрещен

16 июля 2008 14:01

На Белорусском металлургическом заводе приступают к реализации двух крупных инвестиционных проектов

15 июля 2008 16:51

В Правительстве обсудили важнейшие параметры прогноза социально-экономического развития страны