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В Москве состоится заседание Межгоссовета ЕврАзЭС

09 июня 2009 07:59
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Этапы и сроки формирования единой таможенной территории - этот вопрос станет основным на заседании Высшего органа Таможенного союза Беларуси, России и Казахстана.

Главы правительств трёх стран рассмотрят также проект Единого таможенного тарифа. К настоящему моменту ставки ввозных таможенных пошлин согласованы на 95%. Предполагается, что полноценная работа Таможенного союза начнется уже в первом полугодии 2010 года.

И сегодня же в российской столице под председательством премьер-министра Беларуси Сергея Сидорского пройдёт 23-е заседание Межгоссовета ЕврАзЭС на уровне глав правительств. Речь пойдёт о совместных мерах по преодолению мирового финансового кризиса, о формировании Таможенного союза в ЕврАзЭС. Стороны также подпишут ряд соглашений.

Тема белорусско-российских отношений сегодня будет обсуждаться в Москве и на уровне глав внешнеполитических ведомств. Сергей Мартынов проведёт переговоры со своим коллегой Сергеем Лавровым. Кроме внутренних вопросов стороны обсудят актуальную международную проблематику. 

# Экономика

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