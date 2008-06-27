В Москве сегодня обсуждали Союзный бюджет-2009

Совместные расходы Беларуси и России возрастут на четверть. Это один из главных итогов заседания союзного Совмина. В его рамках прошла и встреча двух премьеров: Сергея Сидорского и Владимира Путина. Говорили об инновациях, инвестициях и, конечно же, вчерашнем футболе. Особое внимание на встрече было уделено конкретному наполнению двустороннего сотрудничества. Стороны в первую очередь обсудили такие программы, как микроэлектроника, развитие интегральных систем и программу производства композиционных материалов. Важной темой диалога стало развитие транспортной и таможенной инфраструктур Союзного государства.



Белорусское направление внешней политики остается основным для России. Об этом заявил глава российского Кабинета Министров Владимир Путин сегодня в ходе встречи в Москве с премьер-министром Беларуси Сергеем Сидорским. В свою очередь руководитель белорусского Правительства подчеркнул, что наши страны продолжают активно работать по всем направлениям, прежде всего это чувствуется в торгово-экономической сфере. Если в прошлом году белорусско-российский товарооборот увеличился по сравнению с 2006 годом на 30%, то за 4 месяца нынешнего года прирост составил 60%.

