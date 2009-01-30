В Москве прошло заседание Союзного Совмина

Беларусь и Россия максимально сблизили позиции по совместному преодолению глобального кризиса. Это стало главным итогом сегодняшнего заседания Правительства Союзного государства, которое состоялось в Москве.

День выдался насыщенным для обеих сторон ещё до самого заседания. Около полудня белорусский премьер - на переговорах в Доме Правительства. С Виктором Зубковым, российским вице-премьером, разговор шёл, в основном об интеграции в аграрной сфере. Мнение российской стороны - сегодня - это необходимость, ведь аграрная сфера - важнейшее направление белорусско-российского сотрудничества. Сегодня предложено двигаться в сторону создания общего рынка продовольствия и общих подходов к развитию машиностроения для АПК.

Буквально через два часа белорусская делегация уже в "Президент-отеле". Тёплая встреча премьеров - как предвестник успешных переговоров. По крайне мере, главы правительств были на это настроены. До начала заседания они общались без малого два часа. Владимир Путин только вернулся с антикризисного форума в Давосе, поэтому тем для обсуждения было немало. Вероятно, были и острые углы, которые по главным темам нужно было сгладить.

Как и ожидалось, лейтмотивом дня стал совместный антикризисный план. На этой неделе он дорабатывался экономическими ведомствами двух стран с единой целью - общими усилиями минимизировать влияние глобального кризиса на экономики Беларуси и России. План затрагивает все основные сферы, взаимодействие в которых, считают эксперты, позволит улучшить экономическую ситуацию в наших странах.

Белорусская сторона, в частности, готова предоставить план мероприятий по переносу с 2010 года таможенной границы между Беларусью и Россией на внешние границы Союзного государства. Российский премьер при этом подчеркнул важность параллельности процесса с формированием трехстороннего Таможенного союза - Беларуси, России и Казахстана. Все эти темы перешли и на заседание Совета министров.

Как заявлено, в частности, антикризисный план предусматривает выравнивание условий для бизнеса на территории двух стран. Беларусь и Россия берут на себя обязательства не ухудшать условия присутствия товаров друг друга на своих рынках. Рассмотрены перспективы углубления валютной интеграции, унификации законодательства в хозяйственной сфере и расширения инвестиционного сотрудничества. Всё это - экономический фундамент союзных отношений.



Беларусь для России - второй по величине торговым партнером в странах СНГ и шестой среди зарубежных стран. Несмотря на негативное влияние кризисных процессов, товарооборот между нашими странами по итогам ушедшего года превысил 35 миллиардов долларов, увеличившись на треть по сравнению с годом 2007 годом.

Отдельная тема - придание российскому рублю статуса региональной валюты. Этот пункт для проработки вопроса также включен в антикризисный план. Ранее, параллельно с этим Минск подготовил проект белорусско-российского Соглашения о расширении использования российской валюты в двусторонней торговле. Беларусь намерена обсудить Документ и на заседании Высшего госсовета, которое запланировано уже на третье февраля.

