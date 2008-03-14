В Москве пройдет второе заседание Совета ЕврАзЭС

Эксперты ЕврАзЭС обсудят вопросы создания центра по подготовке кадров для атомной энергетики. Основная тема - рассмотрение проекта концепции межгосударственной целевой программы по восстановлению территорий стран ЕврАзЭС, подвергшихся воздействию уранодобывающих производств, а также других зон радиоактивного загрязнения. Также на заседании пойдет речь о присоединении государств-членов ЕврАзЭС к соглашению между правительствами России и Казахстана о создании международного Центра по обогащению урана.