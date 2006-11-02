В Москве открылась ярмарка тщеславия для российских миллионеров

Это крупнейшая выставка товаров и услуг. Она собрала огромное количество гостей. За четыре дня выставку посетило свыше 38 тысяч человек. Посмотреть действительно было на что - эксклюзивные модели мобильных телефонов, ювелирные изделия, роскошные яхты, автомобили и многое другое. За несколько дней посетители потратили на выставке 50 млн. евро.

Продажи выставки превзошли все ожидания. Мобильные телефоны ценой от 350 тысяч евро за штуку, два жеребца ахалтекинской породы стоимостью в миллион, автомобили Bugatti примерно в ту же цену. Сменили своих владельцев некоторые острова Карибского моря, а также несколько московских квартир. Стоимость квадратного метра элитной недвижимости доходила до 30 тысяч долларов. География ярмарки миллионеров постоянно расширяется. В следующем году она пройдет уже в шести городах мира - Амстердаме, Дубае, Кортрейке, Каннах, Москве и Шанхае.