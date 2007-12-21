В Москве обсудят прогноз социально-экономического развития Союзного государства

Повестку дня предстоящего заседания союзного Совмина согласовали сегодня премьер-министр Беларуси Сергей Сидорский и госсекретарь Союзного государства Беларуси и России Павел Бородин.Оно пройдёт в Москве 26 декабря. Один из важнейших вопросов на заседании - прогноз социально-экономического развития. Кроме того, участники встречи планируют обсудить баланс топливно-энергетических ресурсов и ход подготовки к подписанию соглашения о субсидиях. Всего же намечено рассмотреть 17 вопросов. Стороны намерены создать совместные коллегии по сельскому хозяйству и торгово-экономическому сотрудничеству.