В Москве готовятся к Международной конференции по вопросам поставки российского газа в Европу

Встреча по инициативе президента Дмитрия Медведева пройдет завтра.

На неё приглашено руководство стран-потребителей и транзитёров российского топлива. Поставки газа через территорию Украины по-прежнему не возобновлены. В Киеве требуют так называемый "технологический" газ для обеспечения работы агрегатов по перекачке сырья.



Накануне российский премьер Владимир Путин предложил создать международный консорциум для закупки у "Газпрома" технологического газа, необходимого для возобновления транзита. В заложниках газовой блокады по-прежнему сотни тысяч европейцев. Власти Хорватии заявляют, что собственных запасов газа хватит лишь на пару недель. Остановлены многие предприятия, закрываются магазины и рестораны.

Белорусская делегация примет участие в конференции в Москве по вопросам поставки российского газа в Европу. Возглавит её премьер-министр страны Сергей Сидорский. В российскую столицу отправятся также министр экономики Беларуси - Николай Зайченко, министр энергетики - Александр Озерец, генеральный директор "Белтрансгаза" Владимир Майоров.



Тем временем, Украина готова поставлять российский газ в Европу бесплатно. Такое заявление сделал президент Виктор Ющенко в ходе Экстренного визита в Лондон. В разговоре с премьер-министром Великобритании Ющенко заверил, что действовать таким образом Киев готов до заключения контракта c Москвой о цене на топливо для Украины. Газовый конфликт сегодня станет главой темой переговоров и в Берлине. Премьер-министр России встретится с канцлером ФРГ. Ранее Владимир Путин предложил создать международный консорциум, который бы закупал технический газ, необходимый для запуска транзита. Украина заявила, что без этого не может начать перекачку топлива в Европу. Между тем затянувшиеся споры между Москвой и Киевом о транзите газа по территории Украины серьёзно осложняют жизнь миллионов европейских потребителей.