В Могилёвской области высадился журналистский десант из Украины

После посещения крупнейших агропредприятий Гомельщины 21 ноября основным объектом внимания гостей стал стеклозавод "Елизово".

В турне по белорусской глубинке представители СМИ Украины убедились, что глубинка в Беларуси не уступает некоторым украинским областным центрам.

Принимать украинских журналистов на стеклозаводе решили не потому, что находится он по пути в столицу. Просто завод - миниатюрная модель белорусской экономики. За четыре года из стоявшего на коленях предприятия, он превратился в высококлассное производство.

О позднем визите стеклозавода журналисты не пожалели. Особенно, когда узнали за какой срок можно привести в порядок почти "мёртвое" производство. Говорят, расскажут об этом примере на Украине. Сегодня украинскую делегацию ждут на Минском тракторном заводе и на производственном объединении "Белаз".