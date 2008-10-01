В Могилёвской области под Бобруйском заканчивается реконструкция завода по переработке рапса

Уже до конца года на предприятии станут делать не только рапсовое масло, но и биотопливо из него.

На фоне небольшой деревеньки завод по переработке масличных культур выглядит внушительно. За этот год он и вовсе разросся. С тех пор, как в стране вплотную занялись рапсом, мощностей предприятия стало не хватать. Потому и занялись реконструкцией. Два новых пресса за 315 тысяч евро, обновление прочего оборудования и строительство ещё одного цеха. Общая стоимость проекта исчисляется миллиардами.

Производство практически безотходное, точнее его отходы идут на корм скота. А сам рапс, из которого раньше получали разве что масло, маргарин и мыло, скоро станет золотым. Второй цех завода строится для производства биотоплива.

Вложенные средства завод окупит всего за 4 года. Есть и другие плюсы. Биотопливо – топливо экологически чище обычного. В Европе уже давно литр солярки на 15% состоит из переработанного рапса. Также будет и в Беларуси. Так что завод под Бобруйском лишь первая ласточка.

