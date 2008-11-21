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В Могилёве - дефицит яблок

21 ноября 2008 19:06
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В области высажены 10 садов, но до прилавков продукция так и не доходит.

В магазине государственной агроторговой фирмы ассортиментный перечень соблюдается неукоснительно, овощи и фрукты всевозможных названий и разных сортов. Яблок два вида - и оба импортные. Яблочных садов в области десятки, а на прилавках фрукты из Молдовы, Голландии и даже Китая. На этот продукт слоган — покупайте белорусское, почему-то не распространяется.

На поверку оказалось, что и здесь подвох. Под брэндом сделано в Беларуси продавался товар из Нидерландов. Это обнаружили в накладных. В управлении торговли о яблочном кризисе знают и объясняют его сразу несколькими причинами.

В садах частной агроторговой фирмы в этом году собрали не 8 тонн, четыре тысячи. Товар не пропадет. Очереди из российских машин стоят здесь ежедневно. Хотя частники и признаются: торговать белорусскими яблоками на белорусской земле им было бы выгоднее. В управлении торговли меж тем ломают головы над исправлением ситуации и обещают, в следующем году отечественных яблок в магазинах будет больше.

 

# Экономика

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