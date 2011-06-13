В Могилевской области на опилках зарабатывают сотни тысяч евро

Сергей Клементьевич рассказывает, что раньше так называемые отходы лесопиления и деревообработки — тонны стружки, щепы и опилок — приходилось возить на утилизацию в Бобруйск за десятки километров. Мероприятие это было очень затратным и невыгодным.

Долгое время тонны отходов хранились и на территории предприятия. И только недавно им нашли достойное применение — наладили производство топливных брикетов.

Сергей Щебетов, мастер цеха брикетирования:

Даже исходя из того, что наша территория остаётся чистой, — уже польза. И, конечно материальная сторона вопроса, ведь прибыль хорошая.

Сегодня на опилках Кличевский лесхоз планирует зарабатывать не меньше 300 тысяч евро в год. Вся продукция уходит исключительно на экспорт: в Данию и Германию, причем по прямым контрактам. Это далеко не первый опыт работы предприятия с иностранными партнёрами. Уже несколько лет на экспорт отправляют широкий ассортимент изделий из оцилиндрованной древесины. Основные экспортёры — страны Евросоюза, а также США и Канада.

Геннадий Матюшонок, главный инженер Кличевского лесхоза:

С иностранцами работаем нормально. Мы их никогда не подводим, да и наша продукция всегда ценится. Договоры заключены, возим топливные брикеты в Германию и Данию. За брикеты мы получаем валюту. А это не только лесхозу хорошо, но и области.

Этот проект — беспроигрышный по всем показателям. На выходе из опилок получается продукт с высокой теплоотдачей, экологически чистый и приносящий большие деньги. К тому же, само производство достаточно экономично: в качестве топлива при изготовлении брикетов используются все те же отходы деревообработки, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».