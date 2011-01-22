В Могилеве появился головной центр поддержки предпринимательства, который будет координировать работу всего региона

В Беларуси созданы еще три центра поддержки предпринимательства. Такое решение приняла специальная комиссия при Министерстве экономики. Это очередной шаг по либерализации предпринимательской деятельности согласно директиве № 4, которая недавно была подписана Президентом страны.

В бизнесе Николай уже далеко не новичок. Свое частное предприятие по продаже средств противопожарной защиты организовал еще в 2004. За это время приходилось сталкиваться с разными трудностями. Но даже такой опытный предприниматель помощью специалистов центра по развитию малого бизнеса никогда не пренебрегал. Здесь всегда предоставляли нужную информацию и помогали направить бизнес в нужное русло.

Николай Раевнев, предприниматель:

Сейчас бизнес легче начинать. Государство помогает, можно всегда прийти в центр предпринимательства, где окажут посильную помощь, расскажут, как начать, помогут с кредитами и во многих других вопросах.

По количеству подобных центров поддержки у Могилевской области в стране лидирующие позиции, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». Уступает разве что только столице. Теперь в регионе появился и головной центр поддержки предпринимательства Могилевской области, который будет координировать работу всего региона.

Павел Мариненко, директор Могилевского городского центра предпринимательства:

Мы должны тиражировать лучший опыт, который только есть в республике, который есть в отдельных районах, в целом на область. Для того чтобы те услуги, которые оказываются предпринимателям, оказывались на едином высоком уровне по всей области.

Инфраструктура поддержки предпринимательства продолжает расширяться. Сегодня в стране уже действует более 50 подобных центров. Вместе с тем растет и их роль в оказании практической помощи начинающим бизнесменам.

Вместе с инкубаторами малого предпринимательства подобные центры помогают бизнесменам в получении финансовых и материально-технических ресурсов, информационных, методических и консультационных услуг. Оказывают содействие в подготовке и обеспечении квалифицированными кадрами.

Теперь центры могут организовать и обучение предпринимателей с выдачей собственного сертификата. Во многих странах мира такие документы ценятся очень высоко, потому что квалификацию дает именно деловое сообщество. Такой подход будет применен и в Беларуси.

Виктор Красовский, начальник управления предпринимательства Могилевского облисполкома:

Та законодательная база и плюс Деректива № 4 нам еще больше позволит шагнуть вперед. Особенно мы хотим рассматривать поддержку в регионах.

Около 300 новых предприятий создано в районах. Это говорит о том, что начали хорошо работать декреты 1, 9 и 10. Плюс хорошо работает 108 указ Президента – это продажа за одну базовую величину.

В прошлом году только в Могилевской области было зарегистрировано около тысячи юридических лиц и полторы тысячи индивидуальных предпринимателей, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение». В 2011 на развитие предпринимательства в регионе планируется затратить средств втрое больше прошлогоднего. А значит и создание новых «ИП» и «ЧУПов» – всего лишь дело времени.