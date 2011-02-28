В Могилеве подписан пакет документов с литовскими инвесторами по созданию новых производств в свободной экономической зоне

Для региона – это один из самых крупных проектов с использованием иностранного капитала.

Это как раз тот случай, когда формула «Трех И» (инициатива, инвестиции и инновации) воплотилась в жизнь. Подписание пакета документов служит ярким примером полного соблюдения этих принципов. Государство поддержало инициативу местной власти, она привлекла, в свою очередь, литовских инвесторов, которые теперь и создают в регионе инновационное производство.

Викторас Адомайтис, генеральный директор компании:

Мы получили внимание от местных властей, большую поддержку. Это основа успеха.

Мы уже чувствуем, что нам созданы самые благоприятные условия.

Эгидиюс Валентинавичюс, вице-президент компании:

Мы начали с России, потом был проект в Украине, сейчас возвращаемся ближе, в сторону Литвы, в Беларусь. Думаем, что сделаем самую лучшую инвестицию здесь. Здесь должен быть самый удачный проект.

На территории свободной экономической зоны «Могилев» будет реализовано сразу два инвестпроекта, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».

Уже в 2012 году заработает современный деревообрабатывающий комплекс и предприятие по производству мебели. Реализация этих проектов позволит привлечь около 80 млн евро инвестиций. К тому же на производстве будет создано более тысячи новых рабочих мест.

Алексей Яковлев, глава администрации СЭЗ «Могилев»:

Суммарно на двух заводах будет создано порядка тысячи рабочих мест. Они подтянуть за собой массу белорусских предприятий, которые работают и которые будут загружены дополнительной работой.

По общей сумме капиталовложений литовские партнеры стабильно занимают первое место. Никаких пошлин на ввоз сырья и оборудования, плюс налоговые льготы. Это та основа, которая и привлекает сюда иностранцев.

На сегодняшний день в городе только с литовскими инвестициями реализуется шесть различных проектов. Всего же в СЭЗ «Могилев» работает 20 предприятий с полным или частичным иностранным капиталом. А за последние четыре года сумма вложенных инвестиций увеличилась более чем в 30 раз, сообщает корреспондент телекомпании «Столичное телевидение».