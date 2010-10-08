В Минском районе в промышленных объемах будут разводить осетров и производить икру

Объект планируется построить в течение трех лет, объем инвестиций составит свыше 5 млн евро, пишет «НГ ».
Продукцию минских предприятий можно найти в 107 странах мира.
В повестке дня — финансовые и аудиторские отчеты о деятельности МВФ за прошедший год и согласование бюджетов на нынешний. Нашу делегацию в Вашингтоне возглавляет заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков.
Такая договоренность была достигнута во время недавнего визита главы белорусского государства в Турцию. Переговоры в Стамбуле носили предметный характер.
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