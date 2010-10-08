В Минском районе в промышленных объемах будут разводить осетров и производить икру

Официальная белорусская делегация принимает участие в заседании Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне

В повестке дня — финансовые и аудиторские отчеты о деятельности МВФ за прошедший год и согласование бюджетов на нынешний. Нашу делегацию в Вашингтоне возглавляет заместитель премьер-министра Беларуси Андрей Кобяков.