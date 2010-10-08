Прямой эфир

В Минском районе в промышленных объемах будут разводить осетров и производить икру

08 октября 2010 08:38
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в
Проект с участием швейцарского капитала реализуется вблизи Ратомки.

Объект планируется построить в течение трех лет, объем инвестиций составит свыше 5 млн евро, пишет «НГ ».

# Экономика

Другие новости рубрики

Все новости
08 октября 2010 07:09

Белорусские товары появились и в Гондурасе

08 октября 2010 06:44

Официальная белорусская делегация принимает участие в заседании Всемирного банка и МВФ в Вашингтоне

07 октября 2010 19:26

Президент и премьер-министр Турции могут прибыть в Беларусь уже ближайшей весной