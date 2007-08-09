В Минском районе - серьезные нарушения земельного законодательства

Об этом Президенту Беларуси Александру Лукашенко доложил сегодня председатель Комитета госконтроля Зенон Ломать.

Во время проверки были выявлены случаи захвата пустующих земельных угодий и незаконная вырубка леса. Президент поручил усилить контроль над исполнением земельного законодательства.

Председатель Комитета госконтроля Республики Беларусь Зенон Ломать: "Не выполнены требования по инвентаризации земли по вине Миноблисполкома.. В 11 из 18 сельсоветов даже комиссии не созданы. Масса пустующих участков. Должного контроля за этими землями не было."



Во время рабочей встречи также был рассмотрен ход уборочных работ в Могилевской области. Зенон Ломать является уполномоченным Президента по этому региону.

Глава государства поддержал внесенные председателем Комитета госконтроля предложения по организации уборки кукурузы на зерно. Беларусь ежегодно закупает 500 тысяч тонн зерна кукурузы. В республике планируется расширить посевные площади под эту культуру, а также приобрести соответствующее оборудование для комбайнов.

