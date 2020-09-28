В Минской области стабилизационный фонд овощей и фруктов сформируют до ноября

Новости Беларуси. Стабилизационный фонд овощей и фруктов в Минской области будет сформирован до 1 ноября. Объемы примерно такие же, как и в предыдущий межсезонный период, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В стабилизационный фонд будет заложено 4 тысячи тонн картофеля, почти 2,5 тысячи тонн капусты, примерно по 1000 тонн моркови, лука и свеклы. Отдельные участки – для фруктов.

Тамара Лойко, начальник отдела Главного управления торговли и услуг Миноблисполкома:

Формирование стабилизационного фонда планируется до 1 ноября. С 15 ноября начнется его использование. Жители Минщины смогут приобрести сельскохозяйственную продукцию на осенних ярмарках, которые проходят в регионах с 19 сентября по 1 ноября. «Цены, естественно, будут приемлемые для потребителей и приятные». В Минской области пройдут осенние ярмарки