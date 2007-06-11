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В Минской области природный газ пришел в полторы тысячи жилых домов

11 июня 2007 07:57
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Самые значительные объёмы газификации частных домовладений выполнены в рамках государственной программы возрождения и развития села в Вилейском, Слуцком, Молодечненском, Червенском районах. В целом в 2007 году предприятие "Минскоблгаз" планирует подвести "голубое топливо" более чем к 450 тысячам индивидуальным жилым домам. Для этого необходимо ввести в эксплуатацию 320 км газопровода. Причем, большая часть его будет уложена в соответствии с современными технологиями - с применением полиэтиленовых труб вместо стальных, что позволит сократить сроки и стоимость работ.
# Экономика

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